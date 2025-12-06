「撮影中に、身内を亡くされたスタッフの方が『昨日お葬式だったんです』と話してくれて。この作品には、そんなふうに家族を思わずにはいられない何かがあるんです」11月28日に公開された映画『兄を持ち運べるサイズに』で主演を務めた柴咲コウ（44）。突然亡くなった兄をめぐり、家族が再び向き合う4日間を描く本作で、奔放な兄に振り回され続けた妹・理子を演じた。「撮影前に原作者の村井理子さんと直接お話しし、お兄さんへの