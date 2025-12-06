Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！ある雨の日、謎のハムスター「はむまる」を拾ったOL・たま子。その後輩・れいかは仕事中もSNSに夢中で、たま子に残業を押し付けまくり。ところが、突如「れいかの裏の顔」が誤爆され、大問題に――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが