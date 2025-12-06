スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと同組サウジアラビア代表を率いるエルヴェ・ルナール監督が、2026年ワールドカップ（W杯）で同国代表が目標とする「遠くまで行くこと」について言及した。現地紙「Arriyadiyah」が報じている。W杯はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国共催で開催され、出場国はこれまでの32か国から48か国に拡大される。日本時間の6日に行われた組み合わせ抽選会で、サウジアラビアは2010年南アフリカW杯王