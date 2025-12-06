食楽web 福岡県の志免町で1973年に創業し、50年以上続く「しめ海産（元 大成丸）」。冬は牡蠣を中心に海の幸を届けてきた老舗は、二代目となった孫の代から夏に青果販売も加わり、町の台所として親しまれています。実際に私も毎冬、ここで牡蠣を買う一人であり、その濃厚な味わいに魅了され続けてきました。 福岡空港から車で10分ほどの志免町。かつて炭鉱の町として栄えた歴史を持ち、今は住宅地が広がるこの町で『しめ海産