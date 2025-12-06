◆第７８回鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神・芝１８００メートル）今年から施行時期が１２月初めに変更となった。１４頭立てで行われるＧ３で、前走のチャレンジＣで重賞初勝利を飾ったオールナットが血統から浮上してくる。ディープインパクトの産駒で半姉のショウナンパンドラは２歳１２月にデビュー。牝馬３冠で唯一出走した秋華賞を勝ち、翌年のジャパンＣを制した。叔父ステイゴールドは６歳春の目黒記念で重賞初制覇