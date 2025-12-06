◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）穏やかな冬晴れの下、今季最終戦のムービングサタデーの幕が開けた。出場３０選手は帽子に喪章をつけてプレー中だ。中継局の日本テレビのアナウンサーだった菅谷大介さんが先月８日に、消化管からの出血のため５３歳で死去したことを受けてのもの。菅谷