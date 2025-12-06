今季限りでプロ野球の現役を引退した中田翔さんが、古巣・日本ハムのメンバーに「お疲れ様会」を開いてもらった様子をアップした。６日に自身のインスタグラムを更新し、「皆ありがとう！！日ハムメンバーがお疲れ様会をしてくれました！」とうれしそう。日本ハムはルーキー時代から２０２１年まで所属。「昔話で盛り上がりました！！」と様子を明かし「感謝！！ホンマに嬉しかった！ありがと！！」と感激していた。今季から