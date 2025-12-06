充実ぶりが詰まった笑顔だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月5日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、かわいいハートのピアスをつけて出場。会場への入場シーンでは、微笑みを浮かべるとファンからは「余裕の笑み」「かわいすぎる！」などといったコメントが送られた。【映像】笑顔とピアスに絶賛の声！中田花奈、美脚も話題の入場シーン中田は過去の2年とは比較にならないほど、順調にMリーグのシーズンを送っ