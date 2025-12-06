北海道・函館中央署は、2025年12月5日、函館市内に住む男性が、現金640万円を騙し取られるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。男性は、2025年8月13日にスレッズ上で株で儲けた経験者の投稿に興味をもちコメントすると、アカウント主からダイレクトメッセージが届きLINEに誘導されました。その後、投資の先生やアシスタントを名乗る者とのLINEのトークグループで暗号資産を勧められ、投資資金名目で10月