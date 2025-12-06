北海道白老町萩野で、2025年12月6日、住宅の内部が燃える火事がありました。12月6日午前9時すぎ、近隣住人から「木造2階建て1階居間のポータブルストーブから出火していて煙が充満している」と消防に通報がありました。この家の家主が、火事に気付き近隣住人に通報を頼んだということです。火は約30分後に消し止められ、けが人はいませんでした。消防によりますと、1階のポータブルストーブ付近の燃え方が