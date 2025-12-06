J1昇格を決めた「V・ファーレン長崎」によるパレードの出発式が6日、長崎市で始まりました。 パレードは、悲願だったJ1昇格の達成をサポーターや県民らに報告し、応援への感謝を伝えるために開催。 選手や高木琢也監督、スタッフらが勢ぞろいし、サポーターらが沿道で声援を送ります。 パレード開催に伴い、浦上川沿いの出島メッセ裏から稲佐橋までの区間が、午後0