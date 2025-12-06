SixTONES（ストーンズ）NHKは6日、大みそかの紅白歌合戦で、白組として、アイドルグループ「SixTONES（ストーンズ）」が出場すると発表した。2020年、デビュー曲「ImitationRain」がミリオンヒット。「（来年の）デビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します。是非、お楽しみください」とコメントしている。紅白出場は3年ぶり4回目。