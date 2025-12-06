シンガー・ソングライターの森山良子（77）が6日、自身のインスタグラムを更新。娘の小木奈歩さんの誕生日をお祝いした様子を披露し、娘婿でお笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明（54）を交えた3ショットを公開した。【写真】「一緒の写真珍しい」森山良子＆娘＆“娘婿”おぎやはぎ・小木博明の家族3ショット森山は「娘の奈歩のお誕生日。滅多に行く事の無かったメキシカンに。オギと3人で」とつづり、複数枚の写真と動画をアッ