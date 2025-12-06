世界中で愛され続ける『スター・ウォーズ』をテーマに、Green Parksから第2弾となるオリジナルコレクションが登場します。名場面や人気キャラクターをデザインしたトップス5型とバッグ1型は、ファン心をくすぐる遊び心たっぷりのラインアップ♡ストリートテイストを効かせたアパレルからデイリー使いしやすいアイテムまで揃い、この冬の着こなしに特別なインパクトを与えてくれます。