世界保健機関（WHO）本部＝スイス・ジュネーブ【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）と世界銀行は6日、誰もが経済的な困難なしに公平に医療を受けられる状況を目指す「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」に関する報告書を発表した。UHC実現に向けた国際社会の取り組みは近年停滞しており、現状のペースでは2030年の目標達成は困難だと危機感を示した。UHCは国連が15年に採択した「持続可能な開発目標（SDGs）」に盛り