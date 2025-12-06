将棋の第3回達人戦立川立飛杯準々決勝は12月6日、東京都立川市の「立川ステージガーデン」で午前10時30分から第1試合・森内俊之九段（55）対 行方尚史九段（51）戦の対局を開始した。【映像】森内九段と行方九段が激突した準々決勝第1試合50歳以上の現役棋士のみで争われる達人戦は、第1回に羽生善治九段（55）、第2回には丸山忠久九段（55）が優勝を飾っている。第3回の8強には、シード選手の丸山九段、羽生九段、行方九段