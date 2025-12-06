中国を公式訪問中のフランスのマクロン大統領は12月5日午後、成都で四川大学を訪問しました。近年、四川大学はフランスの多くの大学と協力パートナーシップを結び、関係を深めています。同校の主な提携パートナーには、フランスのパリ政治学院、パリ第10大学、トゥールーズ大学、フランス国立東洋言語文化学院などがあり、約20件の協力協定が締結されています。マクロン仏大統領が四川大学を訪問成都は中国西部地区の重要な中心都