ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの吉澤閑也が５日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。憧れの芸能人からの粋なはからいに大感激したことを明かした。吉澤は、後輩と食事に行った際のエピソードを披露。「何か知ってる人（が店に）来たな、みたいな。千原ジュニアさんが、一番大好きな、憧れていた。僕のパンツ赤にしていたことがあって。それぐらい大好きなんですよ」と、赤の下着を愛用していることで知られる千