◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）霜の除去作業のため全組１０分遅れてスタートした。通算７アンダーの単独首位で、最終組で出たツアー１勝の小木曽喬（２８）＝フロンティアの介護＝は、１番（パー４）をパーで滑り出した。同組で１打差２位で出た宋永漢（ソン・ヨンハン、３４）＝韓国＝