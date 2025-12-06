キャベツを4等分のくし形に切って、そのまま大胆に使った、食べ応え抜群の煮込みレシピ。ミートボールは粉チーズ入りでコク深く、粒マスタードの酸味が全体を引き締めます。 さっと作れるので平日はもちろん、食卓映えもして週末ご飯にもぴったりです。『焼きキャベツとミートボールの粒マス煮込み』のレシピ材料（2人分）キャベツ……1/4個（約300g） 〈ミートボール〉合いびき肉……250g 玉ねぎの粗いみじん切り……1/4個分（