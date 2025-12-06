昨年12月に54歳で亡くなった中山美穂さんの一周忌となる6日、韓国メディアが追悼の記事を報道した。芸能専門メディアのスターニュースは6日「お元気ですか？…故中山美穂さん、残念な一周忌」のタイトルで、「映画『ラブレター』で有名な日本女優の故中山美穂さんが一周忌を迎えた」と回顧。「当時、故人は大阪クリスマスコンサート公演を控えて約束場所に現れなかったことを認知した所属事務所関係者が自宅を訪問、発見した」と当