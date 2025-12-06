本日12月6日（土）の『なにわ男子の逆転男子』は、「地元愛を見せてみい！Aぇ! group ＆ AmBitiousと関西愛チームバトル！」を放送。放送終了直後からは、TELASA（テラサ）にて特別企画「視聴者から届いた企画を読んでみよう」の配信がスタートする。現在『なにわ男子の逆転男子』の番組ホームページ、公式Xでは「なにわ男子にやってほしい企画」を募集中。今回は、そんな視聴者から寄せられた「やってほしい企画」の中から、未来