[12.5 ブンデスリーガ第13節 マインツ 0-1 ボルシアMG]ブンデスリーガ第13節が5日に行われ、12位ボルシアMGと18位マインツの一戦は、アウェーのボルシアMGが1-0で制した。ボルシアMGは後半13分、左CKからMFロッコ・ライツが右足でインスイングのクロスを送ると、相手のオウンゴールを誘発して先制。そのまま無失点で逃げ切り、5戦負けなし(4勝1分)とした。FW町野修斗はリーグ戦8試合ぶりにスタメン出場。後半34分までプレーし