Æ£»ÞMYFC¤Ï5Æü¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÍÜÉãÍº¿Î»á(41)¤¬·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍÜÉã»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÃæÈ×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢¤½¤·¤ÆÆ£»Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤Î2020Ç¯¤ËÆ£»Þ¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢2021Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö(¸½Ìò»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ)8Ç¯´Ö¡¢ËèÇ¯Æ£»Þ¤Î°Ù¤Ë