2025年12月13日放送の「ぶらり途中下車の旅」は都営浅草線の旅。旅人は、片桐仁。都営浅草線東京都墨田区の押上駅から大田区の西馬込駅までの20駅、全長18.3kmの都営浅草線。サラリーマンの街・新橋や、浅草などの下町を通ります。押上からは京成線が、泉岳寺からは京急線が乗り入れており、羽田空港や成田空港へのアクセスも便利な路線です。片桐仁1973年11月27日生まれ。埼玉県宮代町出身。多摩美術大学在学中に小林賢太郎とコン