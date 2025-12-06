2025年12月6日放送の「ぶらり途中下車の旅」は銀座線の旅。旅人は、松尾諭。銀座線浅草駅から渋谷駅まで全19駅を結ぶ路線です。昭和2年に開通した東洋初の地下鉄で、渋谷、銀座、上野、浅草など東京の名所を通っています。今週の旅人：松尾諭1975年12月7日生まれ兵庫県出身。役者の道を志して上京し、2000年に映画「忘れられぬ人々」で俳優としてデビュー。その後ドラマ・映画・舞台など数多くの作品に出演し活躍中。また20年に