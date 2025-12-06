今季限りで現役を引退した中田翔氏（３６）の古巣である日本ハムの仲間たちが大集合し、「お疲れ様会」が開かれた。杉谷拳士氏（３４）が６日、自身のインスタグラムで報告した。投稿された写真の中央には中田氏が記念のケーキを持ちながら笑顔を浮かべ、周囲には清宮幸や万波ら現役のファイターズ選手のほか古巣復帰が決まったばかりの西川、近藤（ソフトバンク）、石川慎（ロッテ）らかつてのメンバーも集結した。杉谷氏は