韓国サッカーの2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグの相手が決まった。運命の組み合わせ抽選でメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフ（PO）の勝者と同じ組に属した。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国代表は6日（日本時間）、米ワシントンDCのケネディセンターで開催された北中米W杯組み合わせ抽選でA組に入った。FIFAランキング22位でポット2の韓国は、ポット1のメキシコ（15位）、ポ