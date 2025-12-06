【新華社北京12月6日】中米経済・貿易協議で中国側首席代表を務める何立峰（か・りつほう）国務院副総理は5日夜、米国側代表のベセント財務長官、グリア米通商代表部（USTR）代表とオンラインで会談した。双方は中米首脳による韓国・釜山での会談と11月24日の電話会談で得られた重要な共通認識の実行を巡り、今後の実務協力と経済・貿易分野における互いの関心事項の適切な解決に向け、深く建設的な意見交換を行った。また、マ