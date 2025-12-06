今季まで日本ハムでプレーしたドリュー・バーヘイゲン投手（35）が韓国プロ野球・SSGランダースと契約金5万ドル、年俸75万ドル、出来高10万ドルの1年総額90万ドル（約1億4000万円）で契約したと6日、韓国メディア「SPOTVNEWS」（電子版）が報じた。バーヘイゲンは2014年にタイガースでメジャーデビュー。主に救援としてタ軍で19年までプレーし、20年から日本ハムに移籍。先発として2年間で計13勝を挙げた。22年はカージナル