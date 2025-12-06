全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・日吉のカフェ店『Cafe issui（カフェいっすい）』です。こだわりのコーヒーと自家製フードを揃える日吉のオアシス中央通り商店街沿いの2階に、ゆるやかな時間を運んでくれるカフェがある。コーヒーは深煎りから浅煎りまで、紅茶もさまざまな種類の試飲を重ねて豆（茶）ごとに業者を変えて仕入れたもの。それに添えたい濃厚なケーキ類