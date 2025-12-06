北海道・北警察署は、2025年12月5日、住所不定無職の男（20）を傷害の疑いで逮捕したと発表しました。男は、すでに逮捕されている札幌市北区の会社員の男（20）と共謀の上、7月6日午後9時半ごろから午後11時ごろまでの間、札幌市北区の公園で札幌市の男子大学生（20）の顔面を手や拳で殴り、胸を足蹴りするなどの暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。男子大学生は、顎の骨を折る重傷です。警察によりますと、男子大学