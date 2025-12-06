けさ（12月6日朝）、熊本市南区の交差点で、原付きバイクと軽トラックが衝突する事故があり、原付きバイクを運転していた高校生が意識不明の重体です。 12月6日午前7時5分ごろ、熊本市南区川口町の国道501号の交差点で、「車とバイクの事故が起きた」と目撃者から110番通報がありました。 警察によりますと、この事故で熊本市に住む高校3年生の男性（18）が病院に運ばれましたが、意識不明の重体だということです。 現場は信号