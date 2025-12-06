DeNAは6日、関根大気外野手をメキシコのウインターリーグに参加すると発表した。関根からの参加意向を受け、球団として承認し、メキシコのウインターリーグに参加することになった。参加期間は2025年12月上旬〜2026年1月下旬までで、所属チームはヤキス・デ・オブレゴン（途中移籍発生の可能性あり）。関根は球団を通じて「今年もメキシコでのウインターリーグに参加するにあたり、球団をはじめ、支えてくださっている皆さま