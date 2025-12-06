監督フジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」で10月より放送中のTVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』。原作アニメは中国で総再生数1億回を突破し、"破産すればするほど大富豪になる"という前代未聞の設定と、ゲーム業界を舞台にした痛快な逆転劇で爆発的な人気を獲得している。そんな話題作を手がけたリー・リーミン監督に今回、制作の核心に迫るインタビューを敢行。原作に心を掴まれた理由、アニメ化で直面し