将棋の第3回達人戦立川立飛杯準々決勝が12月6日、東京都立川市の「立川ステージガーデン」で行われている。前日の5日には同市内の「ルーデンス立川ウエディングガーデン」で前夜祭が行われ、“初代達人”の羽生善治九段（55）を含むベスト8の棋士が参加。ファンを前に、意気込みを語った。【中継】レジェンドがズラリ参戦！準々決勝4局（生中継中）◆谷川浩司十七世名人（63）「最近このような場に出ても、タイトル戦の立会