東京の目黒川沿いでは、環境に優しいリサイクル燃料を使ったイルミネーションが灯されています。桜色の優しい光が行き交う人々を照らし、川面の反射も揺れるたびに花びらのように漂っています。【映像】「桜が一年中咲いているみたい」目黒川沿いの様子春には桜の名所として知られる目黒川では、39万球ほどのLEDが両岸合わせて約2kmにわたって華やかに彩っています。このイルミネーションは、近くの飲食店や家庭などから出た