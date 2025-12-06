政府は、AI（＝人工知能）についての基本計画案をとりまとめました。世界で最もAIを活用しやすい国を目指すとしています。【映像】AIとのチャットの様子政府がまとめた人工知能基本計画案ではAIが生産性の向上をもたらし、人口減少などの課題を解決する手段になると指摘しています。総務省の調査では生成AIを過去に使ったことがあると回答した人の割合が、中国で81.2％、アメリカで68.8％なのに対し、日本は26.7％にとどまっ