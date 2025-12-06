来年6月に開幕するW杯北中米大会の組み合わせ抽選会が5日（日本時間6日）に米ワシントンで行われた。6大会ぶり史上最多6度目の優勝を狙うFIFAランク5位ブラジルはC組で、前回22年カタール大会4強の同11位モロッコ、同84位ハイチ、同36位スコットランドと対戦することになった。ブラジルのアンチェロッティ監督はモロッコを「とてもしっかりしたチームだ」と表現。「初戦が凄く重要になるだろう」と話した。W杯メンバーは今後の