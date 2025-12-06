200万円台でRAV4サイズのトヨタ車？ トヨタは2025年11月5日（現地時間）、中国・上海で開催された「第8回中国国際輸入博覧会」に出展しました。ブースでは「立全球、更中国（グローバルに立ち、さらに中国へ）」をテーマに掲げ、中国市場での現地化を加速させる姿勢を強調しました。【画像】超カッコいい！ トヨタ最新型「SUV」を画像で見る（20枚）その中で、現在中国で最も注目を集め、来場者の熱視線を一身に浴びていたの