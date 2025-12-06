＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞ツアー通算23勝の元賞金女王は、プロ23年目となる2026年もレギュラーツアーで戦う。来季の前半戦出場権をかけたQTで、横峯さくらが18位で突破。第1回リランキングまでの前半戦“フル出場権”をつかんだ。【写真】なつかしい！横峯さくら18歳2日目を16位で折り返すと、3日目は「73」で28位とボーダーライン（35位付近）