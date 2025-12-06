日本勢8人が出場した来季の米国男子ツアー出場権をかけた2次予選会（5会場）が終了。各会場の上位者が来週11日（木）から行われる最終予選会（フロリダ州）への出場権を獲得した。〈写真〉松山英樹の最新スイングクラブを高く上げて飛距離アップしている!?日本勢で通過したのは、アリゾナ州（パー70）に出場した石川遼と杉浦悠太の2名。この日を11位で迎えた石川遼は3バーディ・2ボギーの「69」で回りトータル1アンダー・7位タイ