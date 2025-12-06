鳥獣被害と言えば、今年はクマを想像する人が多いと思いますが、新潟県内ではイノシシの市街地への出没も相次いでいます。イノシシによる被害を防ぐため、長岡市で12月3日、行政と専門家、そして住民が研修会を開きました。 ■人身被害だけでなく…イノシシによる農作物への被害深刻化 今年2月、上越市三和区で発生したのはイノシシによる人身被害。このときは男女3人がイノシシに襲われケガをしています。さらに11月29日には、