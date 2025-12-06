茨城県守谷市のトンネル内で頭から血を流して倒れている男性が見つかり、その後死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件の可能性もあるとみて捜査しています。【映像】血を流して倒れている男性が見つかった現場の様子6日午前1時半すぎ、茨城県守谷市で「路上に人が倒れている」と車で通りかかった男性から110番通報がありました。警察などによりますと、県道野田牛久線・守谷トンネル内の路上で頭から出血した男性が倒れて