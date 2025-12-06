ドジャース・大谷翔平投手（３１）の存在が、同僚で仲のいいテオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）の居場所を危うくしているのかもしれない。ＭＬＢネットワークの番組「ＭＬＢトゥナイト」は４日（日本時間５日）、今オフのトレード候補にＴ・ヘルナンデスが浮上したことについて検証。年間３０本塁打を期待できる一方、守備では失策や記録に残らないミスも多く、以前から懸念材料とされてきた。番組内で「ドジャースは実際