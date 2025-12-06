ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > 【モー娘。’25羽賀朱音＆横山玲奈卒業公演】メンバー涙で送り出す … モデルプレス 【モー娘。’25羽賀朱音＆横山玲奈卒業公演】メンバー涙で送り出す 羽賀「私の人生そのものです」＜セットリスト＞ 2025年12月6日 9時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 モーニング娘 \25が5日、秋ツアーのファイナル公演を開催した 約13年振りとなるメンバー2人同時の卒業ライブとなった同公演 記事を読む おすすめ記事 平成唯一の三冠王！アナウンサー妻と結婚25周年犂鵑蠹困き瓮轡腑奪函岷様美人！」「いいな〜ラブラブで♡」「お若い二人」 2025年12月4日 14時39分 meiyo、メジャーデビュー5周年記念し『meiyo FES（仮）』デビュー日前日に東京キネマ倶楽部で開催 2025年11月30日 14時37分 羽賀朱音 モー娘。卒業「明日から、皆さまとおなじオタクに戻ります」芸能界引退 2025年12月5日 22時0分 エモくてほろ苦い、”黒歴史”をめぐる青春小説――一木けい最新刊『嵐の中で踊れ』12月25日発売。好評予約受付中！ 2025年12月5日 13時30分 『ファンタシースターオンライン』シリーズ 25周年記念 ポップアップストア第二弾を開催！ 2025年12月5日 18時9分