鹿児島県警などによりますと鹿児島市本城町の九州自動車道の薩摩吉田インターチェンジから姶良インターチェンジの間の上り線で、車が停まっていたため交通規制が行われています。 この影響で午前9時半時点でおよそ4キロの渋滞が発生しています。 午前6時半ごろに県警のパトロール隊が路上に停まっている無人の乗用車を発見したということで警察で経緯を調べています。 ・ ・ ・