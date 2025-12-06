アイドルグループ「AKB48」元メンバーでタレントの大家志津香さん（33）が2025年11月28日、自身のインスタグラムを更新。いつもと雰囲気ががらりと違って、ポーカーに挑む姿を披露した。「楽しかったぁ」大家さんは、「ポーカーの大会で台北に」とを報告し、ニットの帽子を被り、ポーカーをプレイをするショットを2枚投稿。「楽しかったぁ」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、グリーンのトップスにベージュのシ