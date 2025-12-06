スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは2026年2月10日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」よりふき取り美容液を発売します。「乾燥さん」は、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド。今回、乾燥さんの水分力シリーズから、ふき取り美容液が新登場します。とろみのあるジェル状美容液でふき取るだけで、角質*¹やざらつきを除去して、メイクノリの良いなめらかな肌へ