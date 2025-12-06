中国の旅行サイトのデータによると、11月下旬以降、中国では日本に代わる海外旅行先が人気となり、特に韓国や東南アジア、欧州などが人気となっている。同程旅行が1日に発表したデータによると、11月の後半2週間、中国人観光客の韓国のホテル予約数が前年同期比で240％以上増となった。また、ベトナムやインドネシアといった東南アジア諸国のホテル予約数も前年同期比で100％以上増となっているほか、ドイツやスペインなど欧州のホ